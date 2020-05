Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in der Börde ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Die Hausbewohner konnten sich retten.

Elbeu (md/muß) l 53 Feuerwehrleute der freiwilligen Wehren Wolmirstedt, Farsleben, Glindenberg und Mose waren am Freitagmittag in der Ortschaft Elbeu im Einsatz, um den Brand eines Einfamilienhauses in der Jersleber Straße zu löschen. Nach ersten Angaben der Einsatzleitung wurde dabei ein Feuerwehrmann verletzt. Er wurde vor ärztlich versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, soll der Brand vermutlich von einem Müllcontainer auf die Fassade des Hauses und eine anliegende Garage übergegriffen haben. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Unter Einsatz mehrerer Löschtrupps und einer Drehleiter gelang es der Feuerwehr, ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude zu verhindern. Auch ein vollständiges Ausbreiten des Feuers auf das betroffene Haus konnte verhindert werden. Während der Löscharbeiten musste die Verbindungsstraße zwischen Elbeu und Jersleben voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.