Rogätz feiert sein 59. Blütenfest. Für das Festwochenende vom 10. bis 12. Mai haben sich die Organisatoren viel einfallen lassen

Rogätz l „Das Fest kündigt sich am Maifeiertag traditionell mit dem Obstkistenrennen auf dem Marktplatz an. Um 10 Uhr geht es los“, informiert Mareen Barteit, Mitglied des Organisationsteams.

Anschließend wird sich beim Maibaumrichten mit Bändertanz und musikalische Unterhaltung durch DJ Fun X Beat auf das anstehende Blütenfest eingestimmt. Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem die Eltern der Kita „Elbespatzen“ – sie verkaufen Waffeln und Kuchen für den guten Zweck.

Auch der Kanuverein freut sich am 1. Mai ab 15 Uhr beim Tag der offenen Tür im Bootshaus Rogätz über Besucher und Teilnehmer am Schnupperpaddeln. Die Grundschule lädt am Freitagnachmittag, 3. Mai, von 14 bis 17 Uhr zum Hoffest. Hier gibt es Sport, Spiel, Spaß und Freude für die Kleinen.

Freitagabend geht es los

Am Freitagabend, 10. Mai, wird auf dem Kapellenberg das Blütenfest eingeläutet. Auf dem Sportplatz stehen sich die Fußballer des SV Concordia Rogätz und des TSV Grün-Weiß Bregenstedt gegenüber. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Um 20 Uhr startet der alljährliche Fackelumzug an der Schule. Danach können sich die Gäste beim Höhenfeuerwerk und Livemusik von „Drei G“ am Fähranleger amüsieren. Für alle Nachtschwärmer legt DJ Dicky (Radio SAW) ab 22 Uhr im Festzelt auf. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Am Sonnabend, 11. Mai, wartet viel Programm auf Klein und Groß. Um 14 Uhr setzt sich der Festumzug in Bewegung. Im Anschluss wird zum Familiennachmittag mit Krönung der neuen Blütenkönigin und ihrer Justitia sowie Blasmusik, Kaffee und Kuchen im Festzelt geladen.

Für die Kleinsten findet um 15 Uhr eine Märchenaufführung der Kindertagesstätte „Elbespatzen“ in der Mehrzweckhalle statt. Auch die Heimat- und Kulturfreunde begrüßen ihre Gäste mit Kaffee und Kuchen beim Tag der offenen Klutturmtür im Tintenfaß. Von 14 bis 17 Uhr können im Klutturm die Ausstellungen „1000 Jahre und viel mehr – historische Fundstücke“ sowie „Erinnerungen an die 850-Jahr-Feier“ besucht werden. Besuche sind auch sonntags von 10 bis 16 Uhr möglich.

Abends ab 20 Uhr startet die Partynacht mit der Live-Band „TOTAL“ und DJ Locke. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro. Das Zelt werde beheizt und eine Geraderobe stehe bereit, informiert der Veranstalter.

Die Angelfreunde freuen sich am Sonntagmorgen, 12. Mai, ab 9 Uhr über Gäste zum Frühschoppen und Fischen am Kanal. Ab 14 Uhr beginnt der Familiennachmittag mit Tombola und Talentewettbewerb sowie Kaffee und Kuchen im Festzelt. Hier werden auch das „Schönste Haus“ und die „Schönste Straße“ prämiert. „Liebe Rogätzer – ob Dorfmitte oder Ortsrand – schmückt gemeinsam mit Euren Nachbarn Häuserfassaden, Fenster, Gartenzäune und Vorgärten!“, wirbt das Organisationsteam um rege Beteiligung. Die Aftershowparty setzt ab 17 Uhr den Schlusspunkt.

„Blütenbänder und Tickets für den Eintritt und für die Tombola gibt es am Blütenfestwochenende an den Veranstaltungsorten. Mehr zum Programm unter www.rogaetz.de“, teilt Mareen Barteit mit.