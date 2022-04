Blütenkönigin zu Gast bei den Rogätzer Heimat- und Kulturfreunden

Rogätz - Die Rogätzer Blütenkönigin Hannah I. und Wappenfigur Justitia, Gini Engelbrecht, hatten sich zum Treffen der Vereinsmitglieder angesagt. Neben einem Blick in die neue Ausstellung über die Geschichte der Flößerei in Rogätz, erfuhren sie auch eine Spannende Geschichte über die historische Fahne von Deutschlands einzigem Meister-Verein von 1885. Die Fahne, so erklärt es Vereinsvorsitzende Margitta Häusler, sei in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verschwunden. „Solche Vereine waren während der Nazi-Zeit verboten. So mussten auch die Symbole solcher Vereinigungen verschwinden.“ Entgegen den Aufforderungen hätten Vereinsvorstände und Mitglieder die Fahne jedoch nicht zerstört, sondern nur versteckt.