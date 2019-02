Das Nachwuchsturnier der "Bördekicker" in Irxleben gilt dem guten Zweck. Der diesjährige Erlös fließt an die Magdeburger Krebsliga.

Irxleben /Hohe Börde l Über eine Spende in Höhe von 1000 Euro kann sich die Magdeburger Krebsliga freuen. Das Geld ist der Erlös der diesjährigen Auflage eines Fußballturniers für Nachwuchs- sowie Männer-, Alte-Herren-Mannschaften, das seit fünf Jahren im Januar 2019 in Irxleben ausgetragen wird.

Zwar hat es den Namen gewechselt, aber der Benefizgedanke ist ebenso wie die Regularien gleichgeblieben. Aufgrund der Trennung der Groß Santersleber Nachwuchsmannschaften aus dem Mannschaftsverbund „SaSchaHeRo“, was für die Orte (Groß) Santersleben, Schackensleben, Hermsdorf und Rottmersleben stand, hat es einen Namenswechsel auf „Bördekicker“ gegeben. Dieser Wechsel setzte sich bei dem Turnier fort.

Zusammenhalt der Gemeinden fördern

„Wir wollen mit dem Cup den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde fördern, hatten aber auch von Anfang an den guten Zweck im Hinterkopf. Wir wollen denen Gutes tun, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, erklärte Rolf Kühle vom Organisationsteam. Jedes Jahr ist bisher ein anderer begünstigter Verein ausgewählt worden – diesmal, nicht zuletzt geleitet durch ein persönliches Schicksal eines Sportfreundes – die Magdeburger Krebsliga. An der Spendensumme haben viele ihren Anteil. So ist während des Turniers das Spendenschwein „mit den besonderen Augen“ herumgegangen und auch die Spendenengel, darunter Lena Zimmermann, haben so manchen überzeugt zu spenden. Einige Männermannschaften haben ihr Preisgeld ebenfalls für den guten Zweck zur Verfügung gestellt und weitere Unterstützung kam durch eine Reihe private und gewerbliche Sponsoren.

Bei Stefanie Deutsch als Geschäftsführerin der Krebsliga war die Freude groß, als sie am Mittwoch im Rathaus der Gemeinde Hohe Börde den symbolischen Scheck in Empfang nahm. Mit dabei war auch die Gemeindebürgermeisterin Steffi Trittel, die alljährlich für das Turnier die Schirmherrschaft übernimmt und das auch weiterführen möchte. Die Gemeinde stellt die Sporthalle kostenlos für das Turnier zur Verfügung.

Hilfe für Beratungsangebote

Nach Aussage von Stefanie Deutsch ist die Krebsliga, die 1990 gegründet wurde, auf Spenden angewiesen. Das Geld soll direkt in die Beratung fließen, die für die Betroffenen kostenlos ist. Außerdem könnte die Spende auch Unterstützung leisten, wenn Vorträge organisiert werden.

Die Geschäftsführerin zeigte sich begeistert von der Idee des Turniers und motivierte die Organisationsleitung, vertreten durch Karsten Zimmermann, Rolf Kühle und Fritz Ledderboge, unbedingt am Ball zu bleiben und das Turnier auch mit dem Benefizgedanken fortzuführen.