Bundesstraße 189 zwischen Wolmirstedt und Mose am Wochenende dicht

Wegen Rückbauarbeiten muss die Bundesstraße 189 zwischen Wolmirstedt und Mose am Wochenende vollgesperrt werden.

Monteure arbeiten in luftiger Höhe an einem Hochspannungsmast. Die Masten sollen zurückgebaut werden.

Mose/Wolmirstedt - Die Bundesstraße B189 muss am Wochenende gesperrt werden. Grund hierfür sind Bauarbeiten an den alten 220 Kilovolt-Leitungsmasten aus den 1950er Jahren. Diese werden zurückgebaut. Am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. Januar, wird die Abfahrt Wolmirstedt-Mose auf der B189 gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen und führt ab Wolmirstedt, Farsleben, Mose und umgekehrt. Ortskundige sollten auf Nebenstrecken ausweichen.