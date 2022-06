Bundestagsabgeordneter jagt in Ebendorf Temposünder

Manfred Behrens misst die Geschwindigkeiten von Autos in Ebendorf.

Ebendorf - Unterstützung bekamen die Polizisten aus Barleben und der Hohen Börde jüngst vom Bundestagsabgeordneten und Ebendorfer Ortsbürgermeister Manfred Behrens (CDU). Dabei durfte der Politiker am Ortsausgang von Ebendorf in Richtung Barleben selbst ein Messgerät in die Hand nehmen und mehrere Testmessungen vornehmen.