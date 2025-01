Campen im Winter: Neustart am Jersleber See

Am Jersleber See ist die Wintersaison gestartet. Dauercamper Petra und Jürgen Müller aus Domersleben gehören zu den Hartgesottenen, die bereuts erste Nächte in ihrem Wohnwagen verbracht haben. Nun gehört auch das Fegen von Schnee zu ihren Aufgaben.

Jersleber See - Am Jersleber See ist der Winter angekommen. Das Thermometer zeigt an diesem Vormittag minus drei Grad Celsius. Wohnwagen, Bäume und Sträucher sind mit einer weißen Schicht überzogen. Die Sonne scheint und bringt den Schnee zum Glitzern. Was Menschen dazu treibt, bei diesem Wetter zu campen.