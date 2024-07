Das Krokodil in Colbitz heißt „Theophila“ und ist gerade 50 Jahre alt geworden. Sie war ein Geschenk aus Mali. Was jetzt ein Buch über die Reptiliendame verrät.

Colbitz - Dass im Trinkwasserwerk Colbitz ein richtiges Krokodil lebt, hat sich weit über die Grenzen der Region hinaus herumgesprochen. Etwa 35.000 Besucher haben mittlerweile beim alljährlich im Juni stattfindenden Tag der offenen Tür das Reptil bestaunen können, das den Namen „Theophila“ trägt. Und „Theophila“ hat morgen Geburtstag. Einen ganz besonderen, nämlich den 50.

„Anhand von Unterlagen und Zeitzeugenberichten haben wir den 14. Juli 1974 als Geburtstag ermittelt“, sagt Peter Bogel, Sprecher der Trinkwasserversorgung Magdeburg (TWM), zu der das Colbitzer Wasserwerk gehört.

Das afrikanische Krokodil kam 1974 nach Magdeburg. Spezialisten der Wasser- und Abwasseraufbereitung Magdeburg (WAB) hatten seit 1972 in der Stadt Kayes im afrikanischen Mali eine Wasseraufbereitungsanlage errichtet. „Bei der Trinkwasser-Aufbereitungsanlage Kayes liegt bis 2022 eine gesicherte Information über die Funktionstüchtigkeit der Anlage vor. Ob das heute nach dem dort herrschenden Bürgerkrieg noch so ist, wissen wir leider nicht – hoffen es aber“, sagt Peter Bogel.

Als Dank und traditionelles Geschenk überreichte damals der Bürgermeister von Kayes den Magdeburgern unter anderem das einst nur 22 Zentimeter lange Tier. Das überstand die Reise nach Magdeburg unbeschadet. Doch dann begannen die Irrungen und Wirrungen. Der Versuch, das kleine Krokodil im Magdeburger Zoo unterzubringen, blieb erfolglos. Die ersten zwei Jahre in Magdeburg verbrachte das Jungtier in einem Terrarium in der WAB-Unternehmenszentrale.

1976 bekam Gunter Hellmann, damaliger Leiter des Colbitzer Wasserwerkes, den Auftrag, das schnell wachsende Tier in Colbitz unterzubringen. Dort lebte es zunächst in einem 2,5 Quadratmeter großen abdeckbaren Plastikbehälter. Schüler einer Patenklasse gaben dem Krokodil den Namen „Theophil“ in Anlehnung an einen damals populären Schlager des tschechischen Sängers Vaclav Neckar. „Theophil“ wuchs und wuchs. Schon 1978 war er 75 Zentimeter lang und brauchte eine neue Behausung.

Die Colbitzer Wasserwerker bauten ein zehn Quadratmeter großes Terrarium im Foyer des Betriebsgebäudes. Dank der guten Pflege erreichte das Reptil bis 1997 die stattliche Länge von drei Metern. Im Rahmen einer umfassenden Sanierung des Betriebsgebäudes wurde 1997/98 nach fachlichen Hinweisen von Tierärzten und Wissenschaftlern das jetzige rund 50 Quadratmeter große Domizil gebaut, in dem das Reptil angemessen gehalten werden kann.

„Theophil“ sorgte in der Folgezeit noch für so manchen Aufreger. So Anfang der 2000er Jahre, als plötzlich Krokodileier im Terrarium lagen. Aus „Theophil“ wurde daraufhin kurzerhand „Theophila“.

Rohrmeister Lutz Seeger füttert „Theophila“

Die nun schon relativ betagte Krokodildame gehört allerdings nicht, wie bislang vermutet, zur Gattung Crocodylos niloticos, sondern zu Crocodylos suchus. Das ergaben neue wissenschaftliche Erkenntnisse. „Nach der politischen Wende gab es einige Probleme mit den Behörden, da es kein offizielles Einreisepapier gibt“, berichtet Peter Bogel. „Doch inzwischen liegen Dokumente entsprechend der Bundesartenschutzverordnung vor.“

Alle drei bis vier Wochen wird „Theophila“ gefüttert. Das macht seit dem Jahr 2013 Rohrnetzmeister Lutz Seeger, der auch das Geburtstagsmahl zubereitet. Das besteht aus fünf Pfund Fleisch, je zur Hälfte Schweinenacken und Geflügelkeulen. „Aus dem Kühlschrank kommend wird es erst noch mit warmem Wasser abgespült, damit es die richtige Temperatur hat“, erzählt Seeger. „Theophila“ hat ein ganz feines Gespür dafür, wann Lutz Seeger mit der Nahrung kommt. Sie verlässt dann das Wasser und richtet sich an der Futterklappe auf. Dann werden die Fleischbrocken einzeln gereicht und im Ganzen verschlungen. Nach der Mahlzeit lässt sich das Krokodil zufrieden auf dem beheizten Terrarienboden nieder.

„Theophila“ kann 100 Jahre alt werden

„Inzwischen ist das Tier 3,20 Meter lang“, erzählt Peter Bogel, dem „Theophila“ sehr ans Herz gewachsen ist und der sogar ein kleines Büchlein über sie verfasst hat. „Sie kann bis zu 100 Jahre alt werden und wird dabei langsam auf eine Länge von etwa vier Metern kommen.“ Wie alle Wasserwerker gratuliert er dem Maskottchen des Betriebes und wünscht ihm weitere 50 Jahre bei bester Gesundheit.