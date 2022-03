Colbitzer Arbeitsgruppe lädt zum Heidefest

Nach den vielen Absagen von Festen und Feierlichkeiten in der Region kommen nun mutige Signale aus der Gemeinde Colbitz: Das Heidefest wird stattfinden!

Colbitz - „Ja, das Heidefest wird stattfinden, wenn auch mit den inzwischen schon bekannten Einschränkungen“, so der Chef der Arbeitsgruppe Heidefest, Dieter Hübsch. Wenn sich somit am Wochenende vom 10. bis zum 12. September die Tore zum Festgelände öffnen, werde darauf bestanden, dass die Gäste genesen, geimpft oder getestet seien. „Darauf müssen wir bestehen, dass ist nicht verhandelbar“, so Dieter Hübsch weiter. Seit dieser Woche sei dies bundesweit gesetzlich geregelt.