Eigentlich sollte die Schwimmbadsaison in Wolmirstedt am 15. Mai 2024 starten. Doch es gibt Probleme.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Das Wolmirstedter Schwimmbad sollte am 15. Mai in die neue Saison starten, doch daraus wird vorerst nichts. Es gibt eine Havarie an der Elektrik des Nichtschwimmerbeckens. Die Badesaison wird verschoben. Was wird aus dem Schwimmunterricht?