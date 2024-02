Smartphones sind in jüngeren Generationen nicht mehr wegzudenken. Wolmirstedter Schulen gehen unterschiedlich mit einem Verbot um – eine geht nun ganz neue Wege.

Die beiden Achtklässlerinnen Emmi Engelbrecht (l.) und Enna Mahler haben Verständnis für das Handyverbot am Gymnasium Wolmirstedt. Eine andere Schule setzt derweil auf Medienerziehung.

Wolmirstedt. - Ganz wegzudenken sind Smartphones in der heutigen digitalen Zeit nicht mehr. Das gilt insbesondere für die jüngeren Generationen. Vor allem aber an Schulen kann dieser digitale Zeitgeist zum Problem werden. „Wir haben hier Mitschüler, die zocken die ganze Stunde und kriegen vom Unterricht nichts mit“, sagt die Wolmirstedter Achtklässlerin Enna Mahler. Sie habe deshalb Verständnis, wenn Handys an Schulen nicht erlaubt seien. Ist ein Verbot aber sinnvoll? Und wie regeln die Wolmirstedter Schulen das Problem?