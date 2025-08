Wolmirstedt/ke. - Nur noch fünf Wochen, dann hat Wolmirstedt einen neuen Bürgermeister. Am Sonntag, 7. September, gehen drei Kandidaten um das Amt des hauptamtlichen Stadtoberhauptes ins Rennen. Für die Wahl bittet die Stadt nun um Unterstützung.

Denn für die Durchführung dieser Wahl werden in den Wahlvorständen viele Helfer benötigt. Daher ruft das Wahlbüro der Stadt Wolmirstedt jetzt dazu auf, sich als freiwilliger Wahlhelfer zu melden.

Vor allem für die mögliche Stichwahl, die am 21. September 2025 stattfinden würde, werden der Verwaltung zufolge dringend helfende Hände benötigt. „Als Mitglied des Wahlvorstandes haben Sie die Gelegenheit, Demokratie hautnah zu erleben, bei der Entscheidung der Zukunft der Stadt Wolmirstedt selbst mitzuwirken und dabei neue Menschen kennenzulernen“, informiert dazu Stadtpressesprecherin Julia Schneider.

Nicht jeder darf: Voraussetzungen für Hilfe bei der Wahl

Voraussetzung, um Mitglied des Wahlvorstandes zu werden, ist demnach, dass derjenige das 16. Lebensjahr bereits vollendet hat. Zudem sollen sie aus den Wahlberechtigten der Gemeinde, nach Möglichkeit aus den Wahlberechtigten des Wahlbezirkes, berufen werden. „Der Stellvertreter des Wahlvorstehers und der Schriftführer sind zugleich Beisitzer des Wahlvorstandes“, heißt es aus der Verwaltung..

Aufgaben für die Wahlhelfer und ein kleines Geld

Zu den Aufgaben der Wahlhelfer gehört es unter anderem, die Wahlbenachrichtigungen und Ausweise der Bürger zu überprüfen, die Wahlberechtigungen mithilfe des Wählerverzeichnisses zu kontrollieren und schließlich auch, das Wahlergebnis festzustellen.

Die Wahllokale sind am Sonntag, 7. September, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Mitarbeit in einem Wahlvorstand zahlt die Stadt Wolmirstedt allen Helfern ein sogenanntes Erfrischungsgeld.

Wer Interesse hat, am 7. September oder 21. September diesen Jahres in einem Wahlvorstand mitzuwirken, kann sich beim Wahlbüro der Stadt Wolmirstedt unter der Telefonnummer 039201/64777 oder per E-Mail an die Adresse wahlen@stadtwolmirstedt.de melden beziehungsweise sich direkt über das Portal auf der Homepage anmelden.