Die Bulldogge Babou ist wieder zu Hause

Fünf Tage lang hat Familie Bolte große Ängste um den Familienhund ausgestanden. Nun ist er wieder zu Hause. Mager, aber gesund. Was ist Babou in dieser Zeit geschehen?

Wolmirstedt - Fünf Tage war Babou verschwunden, nun ist die Bulldogge wieder zu Hause. Als der Hund gefunden wurde, musste Hundehalterin Jenny Bolte trotz überschäumender Freude besonnen bleiben, bis der Hund wieder im Auto saß. „Das war eine besondere Herausforderung.“

Die Nachricht schlug ein, wie eine Bombe. Ein Hund war Freitag gesehen worden, auf der Autobahn zwischen Colbitz und Dolle, mitten auf dem Grünstreifen. Hundehalterin Jenny Bolte flog förmlich dorthin, doch so sehr ihr Herz auch klopfte, äußerlich musste sie Ruhe bewahren. Das hatten ihr die Mitarbeiter des Tierheims Satuelle sowie Pettrailer im Vorfeld eingeimpft. Pettrailer sind Experten, die auf Tiersuche spezialisiert sind. Sie wussten: In so einer Situation sind Hunde im Panik- im Überlebensmodus, haben alles vergessen, was vorher wichtig war.

Jede Bewegung hätte den Tod bedeuten können

Die Polizei war längst zur Stelle, die Beamten haben die Autobahn sogar für einen Moment gesperrt. „Die Beamten konnten nur aus der Ferne beobachten“, sagt Jenny Bolte. Jede Bewegung hätte das Tier verschrecken, in die Flucht schlagen können. Das kann auf einer Autobahn den sicheren Tod des Tiers bedeuten.

Doch soweit kam es nicht. Babou saß ganz still. „Er hat mich nicht erkannt“, sagt Jenny Bolte. Aber darauf war sie gefasst. Sie wusste, das Ansprechen nutzlos ist. Die Pettrailer hatten sie auf den Moment vorbereitet, geschulte Polizisten standen ihr zur Seite, halfen ihr, trotz innerer Anspannnung nach außen hin souverän zu bleiben. Sie rieten der 33-jährigen, die Haare zu lösen und die Jacke aufzumachen. Hunde reagieren stark auf den Geruch.

Was dann passierte, überwältigt Jenny Bolte immer noch. „Babou hat mich sofort erkannt“, berichtet sie, „er hat mich abgeschlabbert, gewinselt, gefiept...“ Die Wiedersehensfreude war sichtlich unermesslich.

15 Kilogramm hat der Hund abgenommen

Inzwischen ist Babou wieder zu Hause. Die italienische Bulldogge weicht ihrem Frauchen kaum von der Seite. Auch Jenny Bolte ist überglücklich. „Er hat 15 Kilo abgenommen“, sagt sie, „er hat wohl fünf tage nichts gefressen. Aber sonst ist er unversehrt, hat keinen Kratzer davongetragen.“

Nicht nur deshalb ist die junge Frau überglücklich. Sie ist tief berührt, über die Hilfsbereitschaft so vieler Menschen. Vor allem Ines und Mario Bolte möchte sie nennen, aber auch die Polizisten des Polizeireviers Haldensleben, die sich an der Suche beteiligt haben, die Mitarbeiter des Forstamtes und der Bundeswehr, die Postmitarbeiter, die überall in der Nachbarschaft erzählt haben, dass eine graue Bulldogge vermisst wird, die Menschen, die über soziale Medien erreicht wurden, Freunde... Auch diese überwältigende Hilfsbereitschaft hat ihr und ihrer Familie in der schweren Zeit geholfen.

Babou war am 23. Januarbeim Sonntagsspaziergang in der Colbitz-Letzlinger Heide spurlos verschwunden. Die Angst war groß, dass er in den Straßenverkehr gerät oder Wölfen begegnet. Wie groß die Erleichterung nun ist, kann Jenny Bolte selbst kaum in Worte fassen.