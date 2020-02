In Groß Ammensleben und Magdeburg sind unbekannte Täter in Gebäude eingebrochen und haben unter anderem Zigaretten gestohlen.

Magdeburg/Groß Ammensleben (vs) l Mehrere mutmaßliche Diebe haben sich offensichtlich in Groß Ammensleben und in Magdeburg auf Diebestour begeben. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zunächst in der Nacht zum Dienstag das Fenster einer Kaufhalle in Groß Ammensleben auf und klauten Zigaretten im Wert von 3000 Euro und Bargeld sowie Briefmarken im Wert von 7000 Euro.

Kurze Zeit später stahlen Diebe im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt Zigaretten aus einer geschlossenen Tankstelle. In beiden Fällen wurde als Fluchtfahrzeug ein schwarzer Audi ausgemacht, daher vermutet die Polizei einen Zusammengang zwischen den beiden Einbrüchen.