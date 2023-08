Die Fleischerei Hakenfrisch an der Glindenberger Chaussee in Wolmirstedt hat ein Eckchen für die Holzarbeiten von Dietmar Neubauer freigemacht. Der Erlös geht an krebskranke Kinder.

Wolmirstedt/Loitsche - Gerade hat Dietmar Neubauer seinen 80. Geburtstag gefeiert, doch längst ist der Alltag zurückgekehrt. Das heißt für den rührigen Mann aus Loitsche, Tag für Tag in der heimischen Werkstatt zu stehen und hübsche und nützliche Dinge aus Holz zu fertigen. Vogelhäuser oder Frühstücksbrettchen, Figuren oder Garderobenanhänger, seine Werke kommen gern in Form von Hasen, Hunden oder Eulen daher.

Was so fröhlich aussieht, hat für Dietmar Neubauer einen ernsthaften Hintergrund: Das Schicksal krebskranker Kinder geht ihm enorm nahe. Er verkauft seine Holzarbeiten zu deren Gunsten, gibt das Geld an betroffene Familien oder an das Elternhaus krebskranker Kinder weiter.

Persönlicher Kontakt zu Familien

Im persönlichen Kontakt erfährt er von den Nöten, die diese schwere Krankheit bei den ganzen Familien auslöst. Oft kann mindestens ein Elternteil nicht mehr arbeiten oder nur eingeschränkt, was auf lange Sicht mit einem Verdienstausfall oder einer Schmälerung der Finanzen einhergeht.

Oft muss eine andere Wohnung gefunden werden, weil die bisherige nicht barrierefrei ist oder andere Hindernisse hat, die das Leben mit krebskranken Kindern erschweren.

Dietmar Neubauer. Foto: Gudrun Billowie

Finanzielle Belastung mildern

Auch die Fahrtkosten für die Klinikbesuche belasten das Familienbudget auf die Dauer. Sind noch weitere Kinder vorhanden, sollen die Ferien erleben, obwohl das Geschwisterkind schwer krank ist.

All das treibt Dietmar Neubauer an, immer weiter zu hobeln, zu sägen, zu malen und zu lackieren. Er verkauft seine Werke auf besonderen Märkten und derzeit in der Wolmirstedter Fleischerei Hakenfrisch. Wer nichts kaufen, aber spenden möchte, findet einen entsprechenden Kasten.