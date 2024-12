Dietmar Neubauer aus Loitsche übergab wieder Spenden an die Kinderstation des Olvenstedter Krankenhauses sowie an den Kinder- und Jugendhospizdienst „Lila Wolke“. Das treibt ihn an.

Loitsche/Magdeburg - Dietmar Neubauer mag die große Show. Spenden sammelt und übergibt er nicht still und leise, sondern so, dass möglichst viele dabei zusehen können. Die Aufmerksamkeit will er nicht für sich, sie soll den Blick auf Kinder lenken, denen es nicht so gut geht, die Krebs haben oder von anderen schlimmen Krankheiten betroffen sind.