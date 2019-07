Das vom Heimat- und Kulturverein Cröchern-Blätz ausgerichtete Dorffest in Cröchern hat gut 500 Besucher angelockt.

Cröchern l Das Dorffest in Cröchern hat in der Region einen besonderen Ruf, kein Wunder also, dass sich viele neugierige Gäste dazu einfanden. „Unser Ideenreichtum ist schon weithin bekannt“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des gastgebenden Vereins, Christian Kroll, gegenüber der Volksstimme. „Wir denken uns praktisch für jedes Jahr eine Besonderheit aus.“

Jedes Jahr eine Besonderheit

In diesem Jahr war es die Erinnerung an die Notlandung eines Zeppelins vor genau 100 Jahren. Die neugierigen Besucher waren sichtlich gespannt, wie die Vereinsmitglieder und ihre freiwilligen Helfer dies umsetzen würden. Im Laufe des kulturellen Programms am Nachmittag waren immer wieder Funksprüche über den drohenden Absturz des Gefährts zu hören und dann „landete“ das Luftfahrzeug auch tatsächlich mitten auf dem Festplatz – in dem Fall per Fuß von seinen Insassen angetrieben.

Die Festbesucher begrüßten den Zeppelin entsprechend enthusiastisch und feierten die aussteigenden Passagiere und die Mannschaft. Ohne Frage war das der kulturelle Höhepunkt des späten Nachmittags. „Mit der Idee haben wir uns, so glaube ich, noch einmal übertroffen“, sagte Christian Kroll freudestrahlend. „Unser Vereinsmitglied Wolfgang Herbst und seine Helfer haben ganze Arbeit bei der Herstellung des Modells geleistet.“ Etwa vier Wochen haben die Enthusiasten an dem Modell gebaut.

Bilder Die Kindergartenkinder sorgten im Programmteil als Musikgruppe, mit selbstgebastelten Instrumenten, für Stimmung. Foto: Doreen Schwarzlose



Wechsel beim Fünfkampf der Teams in der Disziplin „Sackhüpfen“. Sieben Teams gingen an den Start. Foto: Christian Besecke



Vier Wochen an Zeppelin gebaut

An den traditionellen Wettkämpfen beteiligten sich im Fünfkampf in diesem Jahr sieben Mannschaften. Sie wetteiferten um Bierfässchen, ein Grillpaket und Sektflaschen, die als Preise ausgelobt waren. Letztendlich zählte dabei der olympische Gedanke, weshalb die Akteure mit reichlich Beifall bedacht wurden, auch wenn sie beim Sackhüpfen einige Male unsanft auf dem Boden landeten. Schon allein die fantasievollen Kostümierungen brachten einen hohen Gaudifaktor mit. Die „Davo Man(n)“ gewannen vor den „Schmierhälsen“ und den „Alkohooligans“.

Im Programmteil waren außerdem die Kindertanzgruppe „Crazy Devils“ aus Angern, die Kindertagesstätte und die „Rogätzer Drumline“ zu sehen. Am Abend gab es Disco.

„Die große Resonanz hat uns natürlich sehr gefreut“, sagte Christian Kroll. „Auf die Beine gestellt haben wir das Fest mit tatkräftiger Unterstützung durch die Gemeinde Burgstall, die Kindertagesstätte und die vielen freiwilligen Helfer sowie die Vereinsmitglieder.“