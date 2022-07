Dorfladen für Groß Ammensleben: Kommen Lotto und Post auch wieder zurück?

Ein großer Aufschrei ging im Februar durch Groß Ammensleben: Nach zwölf Jahren hatte Silke Krömmling ihren Laden im Dorf geschlossen. Jetzt ist Hoffnung in Sicht.

Groß Ammensleben - Noch wird in in der Magdeburger Straße in Groß Ammensleben gehämmert, geschraubt und gesägt. Claudiu Muresan ist mit Helfern aus der Familie dabei, das Objekt wieder auf Vordermann zu bringen. Denn er hat große Pläne.