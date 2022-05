Dreiste Müllsünder in Jersleben gefährden die Umwelt

Wieder einmal haben Unbekannte in der Niederen Börde die Natur mit ihrem Schutt belastet. So wurde unweit der Auffahrt zur Bundesstraße 189 Baumüll entdeckt.

Jersleben - Alexander Lessing will vor wenigen Tagen seinen Augen nicht trauen. Während einer Revierfahrt am Kleigraben unweit der B 198 in der Gemarkung Jersleben hat der Jagdpächter einen großen Müllhaufen entdeckt. „Ich kann es nicht fassen, dass es Menschen gibt, die so etwas hinterlassen“, ärgert sich der Samsweger.