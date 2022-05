Dreister Diebe haben auf dem Markt in Rogätz neue Infotafel gestohlen

Am Freitag im Beisein vom Rogätzer Bürgermeister enthüllt, war die Infotafel schon wenige Stunden später von Unbekannten abgebaut worden.

Rogätz - Die Freude über ein Stück Ortsgeschichte dauerte nur wenige Stunden, dann war der Ärger groß: Am Freitag wurde unter viel Beifall nicht nur der Ganzmeilenstein in Rogätz eingeweiht, sondern auch eine Informationstafel enthüllt. Das Schild aus Plexiglas erklärt den geschichtlichen Hintergrund zum aufgestellten Grenzmeilenstein. Dies jedoch nicht lange, denn schon am nächsten Morgen entdeckten Mitglieder des Vereins der Heimat- und Kulturfreunde, dass die Infotafel von der Wand des Vereinshauses abgerissen wurde.