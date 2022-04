Ebendorfer Karnevalisten wollen Corona trotzen

Ebendorf - Unbeirrt von dem pandemischen Geschehen in Deutschland beginnen die Jecken des Ebendorfer Karnevalsclub „Blau-weiß“ (ECC) im November ihre nunmehr 42. Session seit ihrer Gründung. Das geht aus einer Mitteilung des aktuellen Barleber Amtsblattes „Mittellandkurier“ hervor. Demnach wird Ortsbürgermeister Manfred Behrens (CDU) nach alter Tradition am 11. November um 11:11 Uhr die Amtsübergabe im Bürgerhaus mit der Schlüsselübergabe an den Präsidenten Jens Giffhorn besiegeln. Bis zum Aschermittwoch am 2. März 2022 übernimmt dann der ECC die „Regierungsgeschäfte“.