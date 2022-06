Ebendorfer Landwirt Matthias Conert gibt sein Sonnenblumenfeld frei

Startschuss für die Selbstpflückaktion von Sonnenblumen in Ebendorf. Rechts Landwirt Matthias Conert, in der Mitte Manfred Behrens. Foto: Regina Malsch

Ebendorf - Die Sonnenblume ist voll positiver Symbolik, steht für Sonne, Sommer, Leben und Freiheit. Deshalb hat Landwirt Matthias Conert sein derzeit wunderschön gelb leuchtendes Feld an der Barleber Straße in Ebendorf für Liebhaber dieser Pflanze freigegeben. Gegen einen kleinen Obolus kann sich hier jeder bedienen. Ein scharfes Messer sollte man allerdings nicht vergessen. An dem Feld hat der Landwirt eine Kasse des Vertrauens aufgestellt, gegen Diebstahl mit einem großen Betonklotz gesichert.