Ebendorfer wollen bei neuen Straßennamen mitreden

Die Straße im künftigen Wohngebiet am Dahlweg in Ebendorf wird wohl doch nicht den Namen „Haufendorfweg“ tragen. Die Mitglieder des Ortschaftsrates stimmten für eine andere Bezeichnung.

?Mistelbachweg? oder doch ?Haufendorfweg? - am Ende wird der Gemeinderat das letzte Wort um die künftige Bezeichnung des neuen Wohngebietes in Ebendorf haben.

Ebendorf - Laut einer Beschlussvorlage, die aktuell die politischen Gremien in der Gemeinde durchläuft, soll die neue Straße im Nordwesten Ebendorfs künftig den Namen „Haufendorfweg“ tragen. So lautet der Vorschlag aus der Gemeindeverwaltung (Volksstimme berichtete). Zur Begründung heißt es in dem Papier: „Ebendorf ist ein Haufendorf. Ein Haufendorf ist ein geschlossen bebautes Dorf mit unregelmäßigen Grundstücksgrundrissen und häufig unterschiedlich großen Höfen...“