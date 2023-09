Barleben - Eine Weltbürgerreise der etwas anderen Art stand in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Programm des Internationalen Gymnasiums „Pierre Trudeau“ Barleben. Die Jungen und Mädchen reisten nach Tansania. Das ostafrikanische Land ist aber nicht nur bekannt für seinen Naturreichtum, wie den Serengeti-Nationalpark oder den Kilimandscharo-Nationalpark mit Afrikas höchstem Berg, sondern auch für seine stockende Wirtschaftsentwicklung und große Armut. Deshalb stand für die Jugendlichen nicht nur das Kennenlernen von Land, Kultur und typischem Essen auf dem Programm. In erster Linie wollten die Schüler sich sozial engagieren. „Wir arbeiteten im Kinderheim, in Kindergärten und Schulen. Ein Blick, der uns für die Sicht auf unser Leben eine Menge mitgab“, informiert Schulleitungsassistentin Franziska Pieper. Gewohnt haben sie während ihrer Reise bei einer Gastfamilie. Neben den Organisatoren von Step Africa und den Guides auf touristischen Abenteuern haben vor allem die Menschen auf den Straßen und in den Dörfern die Gymnasiasten zum Staunen gebracht. Beeindruckt waren die Schüler von der Zufriedenheit der Bevölkerung, trotz des wenigen Besitztumsund und wie die Einwohner es schaffen, ihr Weniges noch mit fremden Menschen zu teilen. „Wenige Tage nach unserer Rückkehr standen wir völlig fassungslos vor dem Büfett in unserer Mensa und erkannten, dass uns nicht nur Eindrücke geblieben sind, sondern wir eine etwas andere Lebenseinstellung gewonnen haben“, resümieren die Jugendlichen.

Geplant ist nun, diese Reise alljährlich stattfinden zu lassen, „da viele unserer Schülerinnen und Schüler Interesse daran haben, dorthin zu schauen, wo Unterstützung und Engagement gebraucht wird“, sagt Pieper.

Doch auch sonst möchte das Ecole-Gymnasium Projekte vor Ort unterstützen. So sind auf einer Veranstaltung, auf der die Reise vorgestellt wurde, bereits 250 Euro Spenden gesammelt wurden. „Dafür gab es für ein Schulprojekt im Massai-Land 30 000 Liter Wasser und Unmengen von Lebensmittel“, informiert die Schulleitungsassistentin . Dabei soll es aber nicht bleiben. Um auch andere Einrichtungen zu unterstützen, findet am 15. September im Gymnasium ein großer Spendenflohmarkt statt. Spielzeug, hochwertige Bekleidung und vieles mehr sollen dort für den guten Zweck neue Besitzer finden.

Verbunden ist das Ganze zudem mit einem großen Schulfest. Neben abwechslungsreicher Verpflegung wartet auch ein kulturelles Highlight auf die Besucher. Die Da Rookies, die Breakdance Welt- und Europameister, werden auf dem Schulgelände auftreten. „Für Groß und Klein ist alles dabei“, sagt Pieper. Interessierte können an diesem Nachmittag auch miteinander ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 15 bis 20 Uhr statt.