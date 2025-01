Bundeswehr in der Colbitz-Letzlinger Heide

Schießen Übung auf dem Truppenübungsplatz in Klietz: Colbiz soll jetzt eine eigene Schießbahn für scharfe Munition bekommen.

Colbitz - Dieter Hübsch engagiert sich in der Bürgerinitiative Colbitz „Schießbahn – so nicht“, die sich im November vergangenen Jahres gegründet hat. Grund: Die Bundeswehr plant im südlichen Teil der Colbitz-Letzlinger Heide – etwa vier Kilometer vom Wasserwerk Colbitz entfernt – eine Schießbahn, auf der scharf geschossen werden soll. Da es sich um ein Trinkwassergewinnungsgebiet handelt, bangen die Einwohner auch um die Qualität des Wassers. Was das für die Anwohner bedeutet.