In Ebendorf ist am Freitag nach rund 20 Monaten Bauzeit die neue Kita eröffnet worden. Rund 3,25 Millionen Euro hat der Bau gekostet.

Ebendorf l Auf diesen Moment haben sich alle Beteiligten gefreut: Am Freitag, 24. Mai 2019, ist das neue Quartier der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ feierlich eröffnet worden. Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Gemeinderatsmitglieder, Landrat, Bauleiter, Architekt, das Erzieher-Team und viele weitere geladene Gäste waren am Vormittag nach Ebendorf gekommen, um anzustoßen und nach den Grußworten und Auftritten der Kinder einen Blick in die neuen Räumlichkeiten zu werfen. Am Nachmittag öffnete sich die Türen auch für alle anderen interessierten Besucher.

Insgesamt 120 Kinder können in der neuen barrierefreien Einrichtung betreut werden, rund 30 mehr als bisher. Die Gruppenräume sind sehr geräumig und durch bodentiefe Fenster lichtdurchflutet. Neben Mitarbeiter-, Sanitär-, Haustechnik- und Abstellräumen gibt es unter anderem auch eine Kinderküche und eine Cafeteria, in der die Kindergartenkinder künftig speisen können. In einem sogenannten Snoezelraum können die Kleinen die Seele baumeln lassen und in der Forscherwerkstatt kreativ werden. Ein Blickfang ist auch der Bewegungsraum im Obergeschoss.

Außengelände ist noch nicht fertig

Rund 3,25 Millionen Euro hat der zweigeschossige Bau am Ende gekostet, etwa 2,25 Millionen davon sind Fördermittel. Um die 30 Firmen haben das Gebäude in rund 20 Monaten Bauzeit fertiggestellt. Einziger Wermutstropfen: Das Außengelände ist noch nicht fertig, die neue Umzäunung und die Bepflanzung fehlen noch. Eine Firma hatte das Material wohl nicht rechtzeitig bestellt.

Bilder Die Kinder sagten für die Gäste Gedichte auf und sangen mehrere Lieder - unter anderem einen Bienen-Song. Foto: Vivian Hömke



Einziger Wermutstropfen: Das Außengelände konnte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Foto: Vivian Hömke



In der Cafeteria mit halbrundem Panoramafenster können die Kindergartenkinder künftig mit Blick nach draußen speisen. Foto: Vivian Hömke



Dieser Esstisch soll das Füttern der Kleinsten erleichtern. Foto: Vivian Hömke



Die Garderoben leuchten in fröhlichen Farben, der grüne Fußboden im Erdgeschoss soll eine Wiese symbolisieren. Foto: Vivian Hömke



Einrichtungsleiterin Inken Schuchardt (links) und Katrin Röhrig, zuständig für Stark-III-Projekte in der Gemeinde Barleben. Foto: Vivian Hömke



Besonders erfreut über die Eröffnung zeigte sich Inken Schuchardt. Lange hatte die Einrichtungsleiterin auf das neue Domizil für ihre „Gänseblümchen“ gehofft und gewartet. Nächste Woche sollen das restliche Mobiliar sowie die persönlichen Gegenstände der Kinder und Erzieher vom alten in das neue Gebäude umziehen, bevor am 3. Juni 2019 der Betrieb startet.