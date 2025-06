Das Ecole Gymnasium in Barleben hat ein professionelles Theaterstück auf die schuleigene Theaterbühne gestellt. Hinter dem Projekt steckt mehr als nur Schauspielerei. Das Ergebnis steht Besuchern am Freitag offen. Mia Sommer, Mareile Hamsch, Jennifer Reese und Liam Sean Hoban (vorn von links) sind unter anderem in den Hauptrollen zu sehen.

Foto: Kristina Reiher