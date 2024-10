Weil Familien im Samsweger Ortsteil Bleiche Angst um ihre Kinder haben, sammeln sie seit Monaten Geld für einen automatischen Geschwindigkeitsanzeiger. Was aus der Idee geworden ist.

Mehr Verkehrssicherheit in der Börde

Bleiche - An der Situation in Bleiche hat sich nichts geändert. Noch immer rauschen Fahrzeuge durch den kleinen Ortsteil von Samswegen, vor allem wenn sie aus Richtung Groß Ammensleben kommen. Erst wenn das Ortseingangsschild bereits passiert wurde, lassen viele ihre Fahrzeuge gemächlich auf eine angemessene Geschwindigkeit ausrollen. Was dagegen getan werden soll.