Schnelles Internet Erste Haushalte bei Wolmirstedt werden mit Glasfaser versorgt

Lange schien es in Wolmirstedt so, als würden die Mühlen in Sachen Glasfaser ganz langsam mahlen. Doch nun kommt Bewegung in die Sache. Ein Ortsteil soll jetzt bereits fürs schnelle Internet freigeschaltet werden.