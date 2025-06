Behörden machen Druck „Extrem ärgerlich“: Müllstreit in Wolmirstedt

Die Leibnizschule ruft in Wolmirstedt erneut zur großen Abfall-Sammelaktion auf. Während die Schüler in der Stadt aber gegen tonnenweise Unrat vorgehen, artet in Mose der Müllstreit aus.