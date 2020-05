Spaziergänger entdecken am Bodstedter Bodden 28 Jahre alte Flaschenpost.

Burgstall/Bodstedt l Absender der Flaschenpost ist Mareen Barteit. Als die 36-jährige Burgstallerin jüngst Kenntnis vom Fund ihrer Notiz bekommt, ist sie sichtlich gerührt. Am 29. Juli 1992 hat sie die Post auf Reisen geschickt und sich gewünscht, dass die Flasche samt Inhalt irgendwann gefunden wird. Nach fast 28 Jahren nun ist sie tatsächlich wieder aufgetaucht.

„Wir wohnen in der Nähe am Bodstedter Bodden und sind dort beim Spaziergang auf das Fundstück gestoßen. Das Gefäß, eine Bierflasche, schaukelte in Ufernähe im Schilf und mein Mann und ich wollten der Sache auf den Grund gehen“, erzählt Kathrin Krohn. Beide werden auch fündig: In der Flaschenpost befindet sich ein handgeschriebenes Schriftstück, datiert auf den 29. Juli 1992. Das Papier hat über die lange Zeit kaum Schaden genommen und ist gut erhalten. Nur wenige Wasserspuren finden sich. „Wir segeln auf dem Saaler Bodden“ und die Namen der gesamten Besatzung des Bootes mit dem Namen „Santa Karina“ verkündet die Botschaft.

Auf welche Weise die Flaschenpost den Weg ins Meer gefunden hat, erinnert sich die Verfasserin der Botschaft noch heute. „Ich bin während meiner Kindheit regelmäßig am Bodstedter Bodden bei meinen Großeltern zu Besuch gewesen. Dort habe ich gemeinsam mit meinen Eltern und Freunden eine sehr schöne Zeit verbracht.“

Bilder Der Sonnenuntergang am Bodden. Sie mag die Romantik dieses Bildes, so die Fotografin. Foto: Mareen Barteit



Zur vielfältigen Urlaubsgestaltung in den Sommertagen am Meer zählen Segelboottouren. „Mein Onkel Heiner hat uns auf sein Zeesenboot eingeladen. Auf dem haben wir dann den Bodden erkundet.“ Auf der Tour am 29. Juli 1992 ist der damals achtjährigen Burgstallerin die Idee gekommen, eine Nachricht mit ihrem Absender abzusetzen. Natürlich habe immer die Hoffnung gelebt, möglicherweise irgendwann eine Antwort zu bekommen.

Es fühle sich wie gestern an, stellt Mareen Barteit heute fest. Kindheitserinnerungen werden wach: Spannende und ausgefüllte Sommertage am Meer oder die „Santa Karina“, auf der sie losgesegelt sind. „Meine beste Freundin Doreen ist an besagtem Segeltourtag mit an Bord gewesen. Unsere Freundschaft währt bis heute.“ Als sie Nachricht vom Fund der Flaschenpost erhält, stöbert sie in Fotos aus der damaligen Zeit, lädt Familie und Freunde mit ein. Es gebe nur wenige Fotos, stellt die junge Frau fest. Inzwischen hat Mareen Barteit Kontakt zu den Findern „ihrer“ Flaschenpost aufgenommen. „Wir möchten uns persönlich treffen, haben uns auf einen Kaffee verabredet.“

Nicht ganz einfach sei die Suche nach der Verfasserin der Nachricht gewesen, machen Kathrin Krohn und ihr Mann deutlich. Sie haben zunächst ergründet, wo Burgstall auf der Landkarte zu finden sei. In der Hoffnung auf höhere Breitenwirkung bei der Suche nach dem Absender haben sie sich an die Volksstimme gewandt – mit der Bitte um Unterstützung. Für die Kollegen vor Ort ist das eine vergleichsweise einfache Übung. Die Burgstallerin ist in der Region recht bekannt. Und zwar aus mehreren Gründen: Sie ist im Kaliwerk Zielitz, dem größten Arbeitgeber in der Region, tätig. Außerdem wirkt sie aktiv an der Gestaltung des Rogätzer Blütenfestes mit. Auch dort kommen viele Menschen zusammen. Man kennt sich halt in der Region.

Nun schließt sich der Postkreislauf – vom Aufgeben der Flaschenpost bis zum Aufspüren sind 28 Jahre ins Land gegangen. Die Freude über den Fund ist bei allen Beteiligten groß. Mareen Barteit denkt bereits über eine erneute Postsendung für kommende Urlaube am Bodden nach: „Wenn meine Tochter schreiben kann, soll sie auch eine Flaschenpost auf die Reise schicken und vielleicht selbst eines Tages eine so tolle Überraschung erleben.“

Doch nicht nur an der Küste kann man Flaschenpost verschicken. Wer eine solche abschicken möchte, kann das auch in Bittkau. Möglich ist das bei Flaschenpoststationsmeister und Künstler Benno Zöllner in der Elbstraße. Von dort aus kann man verschiedene Bestimmungsorte buchen – Honululu, Atlantis und Grieben stehen auf der Adressliste an seinem Haus. Vielleicht kommt jetzt auch der Bodstedter Bodden hinzu, denn von dort kann man tatsächlich Antwort bekommen – auch wenn es manchmal viele Jahre dauert.