Nach den konstituierenen Sitzungen der Ortschaftsräte in Barleben, Ebendorf und Meitzendorf stehen jetzt alle Ortsbürgermeister fest. Für Überraschungen sorgen neue Fraktionen.

Freie Wähler können in der Gemeinde Barleben ihren Einfluss ausweiten

Barleben - In Ebendorf endet eine Ära: Der langjährige Ortsbürgermeister Manfred Behrens (CDU) hat sich mit dem Verzicht seines Mandates für den Ortschaftsrat aus dem politischen Tagesgeschäft seines Heimatortes verabschiedet. Parteikollege Manfred Biedermann tat es ihm nach. Ein Grund mag wohl das Wahlergebnis sein. So holte Manfred Behrens 367 Stimmen bei der Kommunalwahl und landete nach Marcel Leon (FWG) mit 640 und Martin Rosenlöcher (AfD) mit 585 Stimmen nur auf Platz 3. Manfred Biedermann schaffte es gar nur auf 121 Stimmen. Somit rückten Katrin Behrens und Marika Lehfeld in das Gremium nach. Doch bleibt Manfred Behrens dem Barleber Gemeinderat erhalten.