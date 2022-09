Friedhof Friedhof in Wolmirstedt bekommt ein neues Gesicht

Immer wieder war der Wolmirstedter Friedhof in die Kritik geraten. Mangelnde Pflege, zu wenig Platz in der Trauerhalle und fehlende Toiletten sorgen für Unmut. Nun will die Stadt anpacken. Wird danach alles besser?