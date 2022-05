Frust beim freien Impfen in Barleben

Hunderte Bürger haben sich am Montag und Dienstag in Barleben sowie in Flechtingen Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus geben lassen. Dafür besorgten sie sich extra einen Termin beim Landkreis. Doch kamen auch Impfwillige ohne vorherige Terminabsprache.

Lange Warteschlangen vor dem Impfzentrum in Barleben haben am Montag und Dienstag zu Frust geführt.

Barleben - Der Frust bei den Mitarbeitern des mobilen Impfteams in der Mittellandhalle in Barleben ist groß am Dienstagvormittag. „Katastrophal“, beschreibt Impfärztin Angelika Kühle die Stimmung, die seit Montag hier herrscht. „Die Bürger sind sehr ungehalten, unhöflich und frech.“ Das ganze sei ziemlich unorganisiert gewesen, so die Medizinerin. Dass es Impfen mit Terminen gab, sei dem Team zunächst gar nicht bewusst gewesen. „Wir haben keine Anmeldelisten erhalten“, sagt Kühle weiter. 120 Impfungen seien pro Tag geplant gewesen. Bis 15 Uhr sollte alles erledigt sein.