Führerschein tauschen in Wolmirstedt schwer gemacht

Wolmirstedt - Allein im Landkreis Börde warten 4500 Männer und Frauen darauf, ihren alten Führerschein umzutauschen. Die Zeit drängt, denn die alten Papierführerscheine sind für alle zwischen 1953 und 1958 Geborenen nur noch bis 19. Januar 2022 gültig. Doch viele werden nicht mehr rechtzeitig tauschen können, in diesem Jahr gibt es in der Führerscheinstelle keine Termine mehr. Als wäre das nicht ärgerlich genug, ist auch die Hotline nicht zu erreichen, so dass zurzeit auch fürs nächste Jahr noch keine Termine vereinbart werden können. Müssen sich die betroffenen Bürger ab dem 20. Januar unverschuldet ohne gültige Fahrerlaubnis hinters Steuer setzen?