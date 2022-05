Für den Wolmirstedter Stadionneubau fehlt wieder das Geld

Wolmirstedt - Der Startschuss fiel im Dezember 2020. Da haben die meisten Stadträte die Hand gehoben und für ein neues Stadion in der Samsweger Straße gestimmt. Damit begann das Rennen. Doch wer glaubte, so ein Neubau werde ein Spaziergang, irrt. Derzeit steht die Frage, ob erhoffte Fördermittel fließen. In diesem Jahr kamen bisher jedenfalls keine. Ob der Stadionneubau in den nächsten Jahren mit warmem Geldregen bedacht wird, steht derzeit in den Sternen.