In der Dunkelheit müssen Fußgänger besonders vorsichtig sein. Im Herbst und Winter kommt es auch in der Börde und Wolmirstedt vermehrt zu Unfällen.

Wolmirstedt. - Es ist dunkel, die Straßen sind glatt, die Frontscheibe ist nur halb freigekratzt und plötzlich quert ein Fußgänger in schwarzer Kleidung den Weg, es kommt zum Unfall. Ein Szenario, wie es gerade im Winter häufiger vorkommt. „Fußgängerunfälle ereignen sich auch in der Börde verstärkt in der dunklen Jahreszeit“, erklärt Sprecher Martin Klinge vom Polizeirevier Börde. Auch in Mose bei Wolmirstedt kam es Ende des Jahres zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.