Samswegen. - Halten die indischen Pfautauben Hochzeit? Das strahlend weiße Gefieder, die aufgestellten Federn, die an das Rad eines Pfaus erinnern, machen jedenfalls Eindruck. Auch schwarze Strupphühner und Kaninchen mit fleckigem Fell sind echte Hingucker. Doch Schönheit allein genügt in der Geflügel- und Kaninchenzucht nicht. Profis wissen, welche Tiere besonders gelungen sind. Solche Experten kamen am Wochenende in der Samsweger Mehrzweckhalle zusammen.

