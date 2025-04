80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Gestrandeter Zug in Farsleben: Überlebende kehren zurück

Am 13. April 1945 strandete ein Zug auf dem Weg ins Konzentrationslager Theresienstadt in Farsleben. 2500 Juden wurden daraus befreit, viele überlebten. Nun, 80 Jahre später, sind Menschen aus aller Welt nach Farsleben gekommen, um an ihre eigene oder an die Befreiung der Vorfahren zu erinnern.