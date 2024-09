Wolmirstedt. - „Wann startet endlich die Sanierung in den Kitas Ohrespatzen und Pusteblume“, wollten Eltern am Donnerstagabend im Stadtrat wissen. Diese Gebäude stammen noch aus DDR-Zeiten und sind dringend sanierungsbedürftig. In Glindenberg hingegen war der Zustand der alten Kita so schlimm, dass ein Neubau her musste. Der steht nun schon zehn Jahre und das Jubiläum wurde ordentlich gefeiert. Wie aber geht es in den anderen Kitas weiter?

