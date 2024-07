Aus dem Turm der Katharinenkirche dringt wieder Glockenklang. Kann also auch wieder Weihnachten in Wolmirstedts größter Kirche gefeiert werden? Das weiß Pfarrerin Ute Kopp.

Wolmirstedt. - Sonntagfrüh in Wolmirstedt: Plötzlich läuten die Glocken, rufen zum Gottesdienst. Der Klang wirkt vertraut und doch fremd. Warum? Die Glocken der Katharinenkirche waren jahrelang still gewesen. Nun haben sie ihre kraftvolle Melodie wieder über die Stadt geschickt. Was ist passiert?