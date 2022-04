Grundsteinlegung für Kita-Neubau in Groß Ammensleben

Die künftige Kita in Groß Ammensleben wächst seit drei Wochen stetig in die Höhe. Anlass, den Baufortschritt auf der Domäne mit einer Grundsteinlegung zu feiern.

So wird die Kita auf der Domäne in Groß Ammensleben einmal aussehen. Aktuell sind Arbeiter dabei. Innenwände und Außenmauern zu errichten.

Groß Ammensleben - Mit dem Hochziehen von Mauern und Wänden der neuen Kita auf dem Domäne-Gelände in Groß Ammensleben ist eine wichtige Etappe des Mega-Projektes eingeläutet worden. Gut 15 Arbeiter sind gerade dabei, Stein für Stein die neue Einrichtung entstehen zu lassen. Was jüngst hinsichtlich der künftigen Dimensionen nur schwer zu ahnen war,versetzt Beobachter heute in Staunen.