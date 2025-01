Groß Ammensleben. - Während in vielen Städten und Orten die neuen Grundsteuerbescheide schon verschickt wurden, lässt das in der Niederen Börde noch bis zum Frühling auf sich warten. Denn laut Gemeindeverwaltung wären nach aktuellem Stand alle Bescheide rechtswidrig. Jetzt muss umgeplant werden.

Um die Grundsteuerbescheide verschicken zu können, ist eine neue Beschlussfassung des Gemeinderates notwendig. Dieser hatte in seiner Sitzung am 7. Mai 2024 eine Änderung der Satzung über die Realsteuerhebesätze beschlossen, die auch die Einführung einer weiteren Grundsteuervariante beinhaltete.

Mit der neuen Grundsteuerreform haben die Gemeinden nun auch die Möglichkeit, eine neue Steuerart zu erheben: Die Grundsteuer C. Mit der können die Kommunen künftig einen höheren Hebesatz für unbebaute Grundstücke beschließen.

Eine der wenigen Gemeinden, die von der Grundsteuer C Gebrauch machen, ist die Niedere Börde. Hintergrund der dritten Variante ist, dass Gemeinden damit Anreize setzen können, auf baureifen Grundstücken tatsächlich Wohnraum zu schaffen. Denn nicht selten werden Grundstücke nur gekauft, um eine Wertsteigerung abzuwarten und die Flächen anschließend gewinnbringend wieder zu veräußern.

Mit der Einführung der Grundsteuer C in der Börde-Gemeinde war aber noch von keiner Rechtswidrigkeit auszugehen. „Grundlage hierfür bildeten die zu diesem Zeitpunkt geltenden rechtlichen Vorgaben. Dabei wurden die Hebesätze für die Grundsteuer B und C in gleicher Höhe beschlossen“, erklärt Gemeindebürgermeister Stefan Müller. Aktuell liegt dieser Satz in der Niederen Börde bei 575 Prozent.

Neue Grundsteuerbescheide: Landesgesetz sprengt Plan

Aus der allgemeinen Berichterstattung zur Grundsteuerreform sei zudem ersichtlich gewesen, dass viele Verfahren aufgrund von Einsprüchen noch nicht abgeschlossen seien und es darüber hinaus viele Schätzungen gebe. „Ich hatte mich daher dazu entschlossen, dem Gemeinderat den bis dato gültigen Hebesatz vorzuschlagen. Diesem Vorschlag ist der damalige Gemeinderat gefolgt.“

Letztlich machte nun aber der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt dem Gemeindeplan und damit den Grundsteuerbescheiden einen Strich durch die Rechnung.

In seiner Sitzung vom 23. Oktober 2024 hatte dieser kurzfristig das Grundsteuerhebesatzgesetz Sachsen-Anhalt beschlossen, das am 8. November in Kraft trat. „Danach muss der Hebesatz für die Grundsteuer C höher sein, als der Hebesatz für die Grundsteuer B“, erklärt Müller.

Das sei in der Niederen Börde nicht der Fall. „Damit ist die im Mai 2024 beschlossene Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze für die Grundsteuer rechtswidrig. Dies würde zur Rechtswidrigkeit aller Grundsteuerbescheide führen.“

Nötig ist daher eine Änderung der Hebesätze. Diese sei aber Ende 2024 aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Sitzungsreihenfolge und der Beteiligung der Ortschaftsräte zeitlich nicht mehr möglich gewesen, informiert der Gemeindebürgermeister. „Hierfür hätten am 18. Oktober 2024 alle Unterlagen vorliegen müssen.“

Die nächstmögliche Beschlussfassung ist nun erst am 1. April dieses Jahres möglich, „sodass die Erstellung der Bescheide und der Versand erst im April erfolgen können.“ Mit der Erstellung der Bescheide soll dann direkt nach der Änderung der Satzung begonnen werden. „Eine Erstellung vor Beschlussfassung würde zur Rechtswidrigkeit dieser Bescheide führen.“

Zudem sind aber auch noch nicht für alle Grundstücke die Daten vom Finanzamt übermittelt. Demnach liegen der Gemeinde aktuell etwa 95,5 Prozent aller Grundstücksbescheide vor.

Doppelte Belastung

Da die Grundsteuerbeträge ab 30 Euro pro Jahr quartalsweise und nicht jährlich erhoben werden, kommt damit im zweiten Quartal eine doppelte finanzielle Belastung auf die Eigentümer zu. Denn „ein Einzug durch die Gemeinde beziehungsweise eine konkrete Zahlungsaufforderung zu den Fälligkeitsterminen erfolgt jedoch erst nach der Erstellung der Bescheide“, erklärt Müller.

Statt wie üblich im Februar werden dann die Steuern vom ersten und zweiten Quartal Mitte Mai zusammen fällig. „Sollten bereits vorab Einzahlungen für die Grundsteuer durch die Bürgerinnen und Bürger erfolgen, beispielsweise durch Überweisung, werden diese Zahlungen bei der Erstellung der Bescheide berücksichtigt und verrechnet.“