Gutensweger Jecken suchen noch ein Prinzenpaar

Gutenswegen - Im Vereinshaus des Gauseberger Karnevalvereins (GKV) in der Teerstraße in Gutenswegen ist wieder Leben eingezogen. Vor allem am Abend erklingt Musik aus den Lautsprechern, Anweisungen sind zu hören. Es tanzen die Mädchen und Jungen der Kleinen Garde in ihren farbenfrohen Kostümen oder die Damen und Herren der Großen Garde in ihrem nicht minder auffälligen Aufzug.