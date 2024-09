Weil die Teerstraße so eng ist, müssen Schläuche von der Löschwasserzisterne am Spielplatz über mehrer hundert Meter verlegt werden. Derweil machen sich die Atemschutzgeräteträger fertig für den Löschangriff.

Gutenswegen - Aus dem Vereinshaus in Gutenswegen dringt am Freitagnachmittag dichter Rauch. Um Punkt 17.01 Uhr ertönen die Sirenen. Parallel dazu schrillen die Piepser der Einsatzkräfte zur Alarmierung: „Brand in der Teerstraße, Vereinsheim. Menschen im Gebäude“. Was ist passiert?