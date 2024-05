Pfinstsonntag: Mittags brach in einem Haus in der Wolmirstedter Parkstraße ein Feuer aus. Die Löscharbeiten erwiesen sich als unerwartet schwierig. Dafür gab es mehrere Gründe.

Haus in der Parkstraße brennt – darum ist das Löschen gefährlich

Brand in Wolmirstedt

Flammen schlugen aus dem Dach des Hauses in der Parkstraße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - Pfingstsonntag, 13.05 Uhr. Über die 112 geht ein Notruf in der Leitstelle Börde ein. Qualm solle aus einem Haus in der Wolmirstedter Parkstraße dringen. Was die Feuerwehr dann aber vorfand, beschäftigte sie den restlichen Pfingstsonntag. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.