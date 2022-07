Heidebrauerei bleibt weiter bestehen

Colbitz - „Es haben sich viele Gerüchte um die Heidebrauerei gesponnen“, sagte Peter Lehna, Geschäftsführer des Hofbrauhauses Wolters, beim Bockbieranstich in Colbitz. Von der Braunschweiger Brauerei in schwierigen Zeiten übernommen, sei die Colbitzer Heidebrauerei jedoch aus dem wirtschaftlichen Tal nie herausgekommen. Vor einigen Wochen seien schließlich wichtige Entscheidungen gefallen. „Es hatte noch andere Alternativen gegeben“, sagte Peter Lehna auf dem Heidefest. „Die schlimmste davon wäre die Schließung der Brauerei in Colbitz gewesen.“ Auch die Abgabe in fremde Hände wäre keine optimale Lösung gewesen. Schließlich habe man sich dazu entschlossen, die Kostenstrukturen so zu verändern, dass eine Weiterführung der Colbitzer Heidebrauerei auch auf lange Sicht gesichert wäre. Mit dem inzwischen umgesetzten Konzept sei sich Peter Lehna sicher, die Colbitzer Heidebrauerei als Standort für die nächsten zehn Jahre erhalten zu können.