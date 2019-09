Die neue Heidekönigin heißt Madlen I. Ihrer Krönung wohnten zahlreiche Besucher beim Colbitzer Heide- und Bockbierfest bei.

Colbitz l Madlen I. tritt in große Fußstapfen, das erklärte sie dem versammelten Publikum nach ihrer Krönung. Ihre Vorgängerin, Sarah II., hat als Hoheit immerhin zwei Jahre absolviert und dabei die Region Colbitz-Letzlinger Heide und den Tourismusverband bestens vertreten. In ihrer Abschlussrede berichtete sie den Versammelten von ihren Erfahrungen und stellte fest, dass sie dabei auch persönlich sehr gewachsen ist.

Heideköniginnen sind immer gern gesehene Gäste. Sie sind der Blickfang bei großen Messen, wie der Internationalen Grünen Woche in Berlin oder der Internationalen Tourismusbörse. Überall wird die Majestät hofiert, ob es zum Wandern in die Heide geht oder Heimatfeste in der Region besucht werden. Die Königin ist auch dabei, wenn Amts- und Würdenträger zu besonderen Jubiläen gratulieren. Oftmals wird die Heidekönigin auch von anderen deutschen Königinnen zu Treffen eingeladen.

Mit Colbitz eng verbunden

All das gehört nun auch zu den Pflichten von Madlen I. Die heute in Magdeburg lebende 28-Jährige hat einst übrigens in der selben Straße wie ihre Vorgängerin gewohnt und ist dem Ort Colbitz noch heute sehr eng verbunden. „Heidekönigin wollte ich schon immer einmal werden“, sagte sie bei ihrer Vorstellung. „Nur hat es bei mir eben etwas länger gedauert, ehe ich den Entschluss in die Tat umgesetzt habe.“ Und Sarah II. ist ihr dabei zuvorgekommen. „Ich habe mit Madlen geredet, ihren Traum endlich in die Realität umzusetzen und nun hat sie es geschafft“, erklärt Sarah II dem staunenden Publikum, denn die beiden Majestäten sind nicht nur gut bekannt, sondern auch Freunde.

Bilder Direkt vor dem Eingang zum Volkshausgarten konnten die jüngeren Besucher ihre eigenen Zinnfiguren gießen und sich so einmal mit dem alten Handwerk bekannt...



Bei den Wettkämpfen zu den Landes-Grillmeisterschaften konnten die Festbesucher live zuschauen. Foto: Christian Besecke



Entsprechend groß war auch der Applaus, den die beiden für ihren gemeinsamen Auftritt bekamen. Madlen bekam die Krone zudem von ihrer Vorgängerin persönlich aufs Haupt gesetzt.

Musik aus der Heimat

Die Feierstunde wurde vom gemischten Chor und dem Duo „Handgemacht“ musikalisch begleitet. Den Einstand übernahmen die Sänger und boten dabei einen kleinen Einblick in das große Repertoire. So gab es bekannte Weisen aber auch Modernes zu hören. Dabei bedienten sich die Sänger beim gerade sehr aktuellen „König der Löwen“ und die Gäste, natürlich besonders die Kinder, wippten und tanzten schon einmal gehörig mit. Die überraschende Zusammenstellung kam gut an.

Das Duo „Handgemacht“ aus Colbitz entführte die Festbesucher mit gediegener Gitarrenmusik und bemerkenswerter Stimmkraft mal eben nach Berlin und berichtete in seinen Texten vom Leben und seinen Gegebenheiten. Der abschließende Colbitz-Song riss so manchen Besucher von seinem Sitzplatz.

Museum hatte Pforten geöffnet

Neben der Krönung der Heidekönigin gab es für die Partygäste in Colbitz viel zu erleben. Natürlich war da zunächst der traditionelle Bockbieranstich, der erstmals getrennt von der Krönung erfolgte, aber dennoch ein großes Publikum anlockte. Besonders die musikalischen Angebote kamen bei den Besuchern gut an. So sorgte an beiden Tagen Radio SAW für Partystimmung und es gab nicht nur auf dem Festgelände etwas zu entdecken. Auch der Museumshof hatte seine Pforten geöffnet. Zudem wurden die Landes-Grillmeisterschaften abgehalten, bei denen die Gäste schon einmal eine kleine Leckerei von den Kochkünstlern erhaschten.