1994 wurde der Verein gegründet. Das erwartet die Besucher bei der Geburtstagsfeier am 8. Juni in Gutenswegen.

Programm in Gutenswegen

Gutenswegen - Der Kultur- und Heimatverein Gutenswegen wurde am 15. Juni 1994 gegründet. Sport- und Karnevalverein gab es bereits, bezüglich Geschichte und Kultur blieb jedoch eine Lücke.

Ortschronist Lothar Chelvier kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. „13 Mitglieder gründeten damals den Verein“, erzählt er. Sechs davon seien noch heute dabei.

Auf dem Plan des Vereines stehen Dorfbesichtigungen oder Fahrten in die umliegenden Orte. In diesem Jahr war Hohenwarsleben das Ziel. Gut zehn Veranstaltungen im Jahr organisiert der Verein, im Juli und August ist Sommerpause. „Anfangs haben wir noch Busausflüge gemacht“, erzählt der Ortschronist. Doch die Resonanz wurde – nicht zuletzt aus Altersgründen – geringer.

Friedenseiche gepflanzt

2013 wurde eine Friedenslinde gepflanzt. Seitdem gibt es zum „Geburtstag“ das Fest an der Linde. Ein Jahr später kam der Radwege-Geburtstag hinzu und sei 2011 wird das Oktoberfest gefeiert. Dann bringen sich alle Vereine mit ein.

Bei den regelmäßigen Treffen gibt es nicht nur Gelegenheit zum Austausch, sondern auch interessante Vorträge.

Mittlerweile hat der Verein gut 40 Mitglieder. „Es sind vor allem junge Leute dabei, das freut uns sehr“, betont Lothar Chelvier. Wer Interesse hat, ebenfalls im Verein mitzumachen, kann sich bei ihm unter 039202/60257 melden.

So feiert der Verein das 30-jährige Bestehen

Am Sonnabend, 8. Juni, wird der 30. Vereinsgeburtstag mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert. Beginn ist um 14 Uhr im Park des Gemeindehauses in Gutenswegen. Die Ausstellung „30 Jahre Heimat- und Kulturverein Gutenswegen“ zeigt die Aktionen der vergangenen drei Jahrzehnte. Der gemischte Chor „Deutscher Sinn“ von 1826 wird mit Liedern den Tag begleiten. Die Volkssolidarität Gutenswegen wird für Kaffee und Kuchen sorgen. „Wir bitten, der Umwelt zuliebe, darum, ein Kaffeegedeck selbst mitzubringen“, heißt es in der Einladung. Grillwürstchen kommen von der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes. Die Feuerwehr-Kinder haben einen Auftritt vorbereitet. Elke Moritz präsentiert eine Modenschau. Der SV Gutenswegen/Klein Ammensleben hat ein Torwandschießen bereitgestellt. Für Getränke ist gesorgt.

Nach der Sommerpause sind bereits Veranstaltungen vorgesehen. So wird unter anderem am 1. September zum Radwegefest eingeladen und am 28. September soll wieder das Oktoberfest gefeiert werden.