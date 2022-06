Lebensmittelriese HelloFresh schafft 1500 Arbeitsplätze bei Magdeburg

Der Lebensmittelgigant HelloFresh will ab Ende 2022 in Barleben bei Magdeburg seinen größten Produktionsstandort außerhalb der USA eröffnen. In diesem Zuge ist angekündigt, 1500 Arbeitsplätze bei Magdeburg zu schaffen.

Barleben (us) - Das Unternehmen HelloFresh, das als weltgrößter Anbieter für Kochboxen gilt, wird Ende 2022 in Barleben bei Magdeburg seinen größten Standort in Deutschland eröffnen. Dies kündigte ein Sprecher des Unternehmens am Montag, 7. Dezember, an.